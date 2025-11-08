Atlético de Madrid - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Levante este sábado a las 18:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 16 Permanencia Levante 9 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 8 11 20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Jon Olasagasti, Roger Brugue; Etta Eyong, Goduine Koyalipou.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Levante.