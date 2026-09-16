Atlético de Madrid - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Osasuna este miércoles a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 6 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 11 Permanencia Osasuna 7 5 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Jonathan David, Kang-In Lee.OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Rockson Yeboah, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz, Jonathan Dubasin, Ruben Garcia, Romain Del Castillo, Ante Budimir.

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