Atlético de Madrid - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de septiembre de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Osasuna este miércoles a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 6
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|11
| Permanencia
| Osasuna
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
Onces iniciales probables
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Morten Hjulmand, Alejandro Baena; Jonathan David, Kang-In Lee.
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Rockson Yeboah, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz, Jonathan Dubasin, Ruben Garcia, Romain Del Castillo, Ante Budimir.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|12/01/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|19/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-4
| Osasuna
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante