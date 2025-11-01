Atlético de Madrid - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 1 de noviembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Sevilla este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Nico Gonzalez, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Batista Mendy, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Juanlu Sanchez, Gerard Fernandez, Ruben Vargas, Isaac Romero.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Atlético
|08/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 4-3
| Sevilla
|11/02/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Atlético
|23/12/2023
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Sevilla
|04/03/2023
| LaLiga
| Atlético
| 6-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal