Atlético de Madrid - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Sevilla este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Nico Gonzalez, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Batista Mendy, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Juanlu Sanchez, Gerard Fernandez, Ruben Vargas, Isaac Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/04/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Atlético 08/12/2024 LaLiga Atlético 4-3 Sevilla 11/02/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Atlético 23/12/2023 LaLiga Atlético 1-0 Sevilla 04/03/2023 LaLiga Atlético 6-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt

-Últimos Resultados del Sevilla.