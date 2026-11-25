Madrid, 25 de noviembre de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Viking este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano
Onces iniciales confirmados
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente; Kang-In Lee, Koke, Alejandro Baena, Johnny Cardoso; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
VIKING: Lubomir Belko; Gianni Stensness, Henrik Falchener, Herman Haugen, Henrik Heggheim; Tobias Moi, Kristoffer Askildsen, Simen Kvia-Egeskog; Zlatko Tripic, Erik Botheim, Henrik Roervik Bjoerdal.
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Atlético
| 0-2
| Bayern Munich
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
Últimos Resultados de Viking
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| Viking
| 4-1
| Sabah FK
|21/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 3-1
| Viking
|13/10/2026
| Champions
| Viking
| 3-3
| Bayern Munich
|09/09/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 3-1
| Viking
4' Johnny Cardoso alivia la presión con un despeje.
4' Johnny Cardoso alivia la presión con un despeje.
3' Saque de portería para Viking.
3' Saque de portería para Viking.
3' Gianni Stensness rechaza con éxito el disparo.
3' Gianni Stensness rechaza con éxito el disparo.
3' Un remate de Johnny Cardoso es rechazado.
3' Un remate de Johnny Cardoso es rechazado.
3' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.
3' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.
2' Gianni Stensness Viking intercepta un centro dirigido al área.
2' Gianni Stensness Viking intercepta un centro dirigido al área.
2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Henrik Falchener hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
2' Henrik Falchener hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
1' El terreno de juego, en condiciones pésimas. Irregular y sin hierba en varios puntos.
1' El terreno de juego, en condiciones pésimas. Irregular y sin hierba en varios puntos.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido.
1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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