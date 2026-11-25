Madrid, 25 de noviembre de 2026.

El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Viking este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano

Onces iniciales confirmados

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente; Kang-In Lee, Koke, Alejandro Baena, Johnny Cardoso; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.VIKING: Lubomir Belko; Gianni Stensness, Henrik Falchener, Herman Haugen, Henrik Heggheim; Tobias Moi, Kristoffer Askildsen, Simen Kvia-Egeskog; Zlatko Tripic, Erik Botheim, Henrik Roervik Bjoerdal.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2026 LaLiga Getafe 0-3 Atlético 08/11/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 03/11/2026 Champions Atlético 0-2 Bayern Munich 31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético 24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo

Últimos Resultados de Viking

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2026 Champions Viking 4-1 Sabah FK 21/10/2026 Champions Aston Villa 3-1 Viking 13/10/2026 Champions Viking 3-3 Bayern Munich 09/09/2026 Champions VfB Stuttgart 3-1 Viking

21:04 4' Johnny Cardoso alivia la presión con un despeje. 4' Johnny Cardoso alivia la presión con un despeje. 21:04 3' Saque de portería para Viking. 3' Saque de portería para Viking. 21:03 3' Gianni Stensness rechaza con éxito el disparo. 3' Gianni Stensness rechaza con éxito el disparo. 21:03 3' Un remate de Johnny Cardoso es rechazado. 3' Un remate de Johnny Cardoso es rechazado. 21:03 3' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 3' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 21:03 2' Gianni Stensness Viking intercepta un centro dirigido al área. 2' Gianni Stensness Viking intercepta un centro dirigido al área. 21:03 2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 21:03 2' Henrik Falchener hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 2' Henrik Falchener hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:02 1' El terreno de juego, en condiciones pésimas. Irregular y sin hierba en varios puntos. 1' El terreno de juego, en condiciones pésimas. Irregular y sin hierba en varios puntos. 21:02 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:02 1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido. 1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido. 21:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:02 0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.