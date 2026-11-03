Barcelona - Aston Villa, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Aston Villa: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Onces Iniciales probables: Barcelona - Aston Villa: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 16:36
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Aston Villa este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Spotify Camp Nou

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Aston Villa 9 3
3 Liverpool 9 3
4 Real Madrid 9 3
5 Real Betis 9 3
6 VfB Stuttgart 7 3
7 Arsenal 7 3
8 Barcelona 6 3
9 Como 6 3
10 Manchester City 6 3
11 Club Brugge 6 3
12 Sporting CP 6 3
13 Borussia Dortmund 6 3
14 Bayern Munich 5 3
15 Roma 4 3
16 Atlético de Madrid 4 3
17 Shakhtar Donetsk 4 3
18 PSV Eindhoven 4 3
19 Villareal 3 3
20 Inter 3 3
20 Manchester United 3 3
22 Napoles 3 3
23 Galatasaray 3 3
24 LASK 3 3
25 Sabah FK 3 3
26 Feyenoord 3 3
27 Lens 3 3
28 Bodo/Glimt 3 3
29 AEK Athenas 3 3
29 Leipzig 3 3
31 Fenerbahce 2 3
32 Slavia Prague 1 3
33 Viking 1 3
34 Oporto 0 3
35 Lille 0 3
36 Slovan Bratislava 0 3

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
ASTON VILLA: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Emiliano Buendia, Johan Manzambi, Nicolas Jackson.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés
25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona

Últimos Resultados de Aston Villa

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2026 Champions Aston Villa 3-1 Viking
14/10/2026 Champions Aston Villa 6-0 Fenerbahce
08/09/2026 Champions Brujas 2-3 Aston Villa
15/04/2025 Champions Aston Villa 3-2 Paris Saint-Germain
09/04/2025 Champions Paris Saint-Germain 3-1 Aston Villa
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