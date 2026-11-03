Barcelona - Aston Villa, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Aston Villa: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Aston Villa este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Spotify Camp Nou
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Aston Villa
| 9
| 3
|3
| Liverpool
| 9
| 3
|4
| Real Madrid
| 9
| 3
|5
| Real Betis
| 9
| 3
|6
| VfB Stuttgart
| 7
| 3
|7
| Arsenal
| 7
| 3
|8
| Barcelona
| 6
| 3
|9
| Como
| 6
| 3
|10
| Manchester City
| 6
| 3
|11
| Club Brugge
| 6
| 3
|12
| Sporting CP
| 6
| 3
|13
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|14
| Bayern Munich
| 5
| 3
|15
| Roma
| 4
| 3
|16
| Atlético de Madrid
| 4
| 3
|17
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 3
|18
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|19
| Villareal
| 3
| 3
|20
| Inter
| 3
| 3
|20
| Manchester United
| 3
| 3
|22
| Napoles
| 3
| 3
|23
| Galatasaray
| 3
| 3
|24
| LASK
| 3
| 3
|25
| Sabah FK
| 3
| 3
|26
| Feyenoord
| 3
| 3
|27
| Lens
| 3
| 3
|28
| Bodo/Glimt
| 3
| 3
|29
| AEK Athenas
| 3
| 3
|29
| Leipzig
| 3
| 3
|31
| Fenerbahce
| 2
| 3
|32
| Slavia Prague
| 1
| 3
|33
| Viking
| 1
| 3
|34
| Oporto
| 0
| 3
|35
| Lille
| 0
| 3
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 3
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
ASTON VILLA: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Emiliano Buendia, Johan Manzambi, Nicolas Jackson.
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
Últimos Resultados de Aston Villa
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 3-1
| Viking
|14/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 6-0
| Fenerbahce
|08/09/2026
| Champions
| Brujas
| 2-3
| Aston Villa
|15/04/2025
| Champions
| Aston Villa
| 3-2
| Paris Saint-Germain
|09/04/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 3-1
| Aston Villa