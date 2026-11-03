Barcelona - Aston Villa, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Aston Villa: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Aston Villa este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Spotify Camp Nou

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 9 3 2 Aston Villa 9 3 3 Liverpool 9 3 4 Real Madrid 9 3 5 Real Betis 9 3 6 VfB Stuttgart 7 3 7 Arsenal 7 3 8 Barcelona 6 3 9 Como 6 3 10 Manchester City 6 3 11 Club Brugge 6 3 12 Sporting CP 6 3 13 Borussia Dortmund 6 3 14 Bayern Munich 5 3 15 Roma 4 3 16 Atlético de Madrid 4 3 17 Shakhtar Donetsk 4 3 18 PSV Eindhoven 4 3 19 Villareal 3 3 20 Inter 3 3 20 Manchester United 3 3 22 Napoles 3 3 23 Galatasaray 3 3 24 LASK 3 3 25 Sabah FK 3 3 26 Feyenoord 3 3 27 Lens 3 3 28 Bodo/Glimt 3 3 29 AEK Athenas 3 3 29 Leipzig 3 3 31 Fenerbahce 2 3 32 Slavia Prague 1 3 33 Viking 1 3 34 Oporto 0 3 35 Lille 0 3 36 Slovan Bratislava 0 3

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.ASTON VILLA: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Emiliano Buendia, Johan Manzambi, Nicolas Jackson.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés 25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid 20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona 17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona 13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona

Últimos Resultados de Aston Villa