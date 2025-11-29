Barcelona - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Marc Bernal, Marc Casado, Robert Lewandowski.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Abderrahman Rebbach, Antonio Blanco, Calebe, Denis Suarez, Pablo Ibanez, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés 06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona 03/02/2024 LaLiga Alavés 1-3 Barcelona 12/11/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.