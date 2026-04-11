Barcelona - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Espanyol este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 76 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 10 Permanencia Espanyol 38 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Gavi, Ferran Torres.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 03/11/2024 LaLiga Barcelona 3-1 Espanyol 14/05/2023 LaLiga Espanyol 2-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Espanyol.