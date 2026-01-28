Barcelona - FC Koebenhavn, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

El Barcelona, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Spotify Camp Nou ante el FC Copenhague este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Slavia Prague, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FC Copenhague ocupa el 26o lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el SSC Napoli, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Dani Olmo, Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Birger Meling, Pantelis Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Marcos Lopez; Junnosuke Suzuki, Jordan Larsson, Elias Achouri, William Clem; Mohamed Elyounoussi, Viktor Dadason.

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona

-Últimos Resultados del FC Copenhague.