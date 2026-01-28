Barcelona - FC Koebenhavn, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El Barcelona, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Spotify Camp Nou ante el FC Copenhague este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 4 contra el Slavia Prague, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FC Copenhague ocupa el 26o lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el SSC Napoli, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Dani Olmo, Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Birger Meling, Pantelis Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Marcos Lopez; Junnosuke Suzuki, Jordan Larsson, Elias Achouri, William Clem; Mohamed Elyounoussi, Viktor Dadason.
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del FC Copenhague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| FC Copenhague
| 1-1
| SSC Napoli
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|26/11/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 3-2
| Kairat Almaty
|04/11/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 4-0
| FC Copenhague
|21/10/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 2-4
| Borussia Dortmund