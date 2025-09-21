Barcelona - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 21 septiembre 2025 20:18

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Johan Cruyff ante el Getafe este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 6 - 0 en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski.
GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2025 LaLiga Getafe 1-1 Barcelona
25/09/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Getafe
24/02/2024 LaLiga Barcelona 4-0 Getafe
13/08/2023 LaLiga Getafe 0-0 Barcelona
16/04/2023 LaLiga Getafe 0-0 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta

Contador