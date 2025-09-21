Barcelona - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Johan Cruyff ante el Getafe este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 6 - 0 en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski.
GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Barcelona
|25/09/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Getafe
|24/02/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Getafe
|13/08/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Barcelona
|16/04/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta