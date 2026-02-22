Barcelona - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de febrero de 2026.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Levante este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 58 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo; Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro; Carlos Alvarez, Victor Garcia, Kareem Tunde, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Ivan Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Levante.