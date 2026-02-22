Barcelona - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 22 febrero 2026 15:32
Seguir en

Madrid, 22 de febrero de 2026.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Levante este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 58 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo; Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Alan Matturro; Carlos Alvarez, Victor Garcia, Kareem Tunde, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Ivan Romero.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca
31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona
28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague
25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia
08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante
31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético
23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche

Contador

Contenido patrocinado