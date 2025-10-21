Barcelona - Olympiakos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de octubre de 2025.

El Barcelona, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Olympiakos este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Paris Saint-Germain, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Olympiakos ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 6 2 2 Real Madrid 6 2 3 Paris Saint-Germain 6 2 4 Inter 6 2 5 Arsenal 6 2 6 Qarabag FK 6 2 7 Borussia Dortmund 4 2 8 Manchester City 4 2 9 Tottenham Hotspur 4 2 10 Atlético 3 2 11 Newcastle United 3 2 12 Marseille 3 2 13 Club Brugge 3 2 13 Sporting CP 3 2 15 Eintracht Frankfurt 3 2 16 Barcelona 3 2 17 Liverpool 3 2 18 Chelsea 3 2 19 SSC Napoli 3 2 20 Union St.Gilloise 3 2 21 Galatasaray 3 2 22 Atalanta 3 2 23 Juventus 2 2 24 Bodoe/Glimt 2 2 25 Bayer Leverkusen 2 2 26 Villarreal 1 2 27 PSV Eindhoven 1 2 28 FC Koebenhavn 1 2 29 Olympiacos 1 2 30 Monaco 1 2 31 Slavia Prague 1 2 32 Pafos FC 1 2 33 Benfica 0 2 34 Athletic Bilbao 0 2 35 Ajax 0 2 36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Fermin Lopez.

OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Giulian Biancone, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Olympiakos.