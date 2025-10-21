Barcelona - Olympiakos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Olympiakos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Publicado: martes, 21 octubre 2025 13:48

Madrid, 21 de octubre de 2025.

El Barcelona, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Olympiakos este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Paris Saint-Germain, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Olympiakos ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 6 2
2 Real Madrid 6 2
3 Paris Saint-Germain 6 2
4 Inter 6 2
5 Arsenal 6 2
6 Qarabag FK 6 2
7 Borussia Dortmund 4 2
8 Manchester City 4 2
9 Tottenham Hotspur 4 2
10 Atlético 3 2
11 Newcastle United 3 2
12 Marseille 3 2
13 Club Brugge 3 2
13 Sporting CP 3 2
15 Eintracht Frankfurt 3 2
16 Barcelona 3 2
17 Liverpool 3 2
18 Chelsea 3 2
19 SSC Napoli 3 2
20 Union St.Gilloise 3 2
21 Galatasaray 3 2
22 Atalanta 3 2
23 Juventus 2 2
24 Bodoe/Glimt 2 2
25 Bayer Leverkusen 2 2
26 Villarreal 1 2
27 PSV Eindhoven 1 2
28 FC Koebenhavn 1 2
29 Olympiacos 1 2
30 Monaco 1 2
31 Slavia Prague 1 2
32 Pafos FC 1 2
33 Benfica 0 2
34 Athletic Bilbao 0 2
35 Ajax 0 2
36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Fermin Lopez.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Giulian Biancone, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Olympiakos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos
17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC

