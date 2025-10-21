Barcelona - Olympiakos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de octubre de 2025.
El Barcelona, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Olympiakos este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Paris Saint-Germain, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Olympiakos ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|4
| Inter
| 6
| 2
|5
| Arsenal
| 6
| 2
|6
| Qarabag FK
| 6
| 2
|7
| Borussia Dortmund
| 4
| 2
|8
| Manchester City
| 4
| 2
|9
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|10
| Atlético
| 3
| 2
|11
| Newcastle United
| 3
| 2
|12
| Marseille
| 3
| 2
|13
| Club Brugge
| 3
| 2
|13
| Sporting CP
| 3
| 2
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Barcelona
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| SSC Napoli
| 3
| 2
|20
| Union St.Gilloise
| 3
| 2
|21
| Galatasaray
| 3
| 2
|22
| Atalanta
| 3
| 2
|23
| Juventus
| 2
| 2
|24
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|25
| Bayer Leverkusen
| 2
| 2
|26
| Villarreal
| 1
| 2
|27
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|28
| FC Koebenhavn
| 1
| 2
|29
| Olympiacos
| 1
| 2
|30
| Monaco
| 1
| 2
|31
| Slavia Prague
| 1
| 2
|32
| Pafos FC
| 1
| 2
|33
| Benfica
| 0
| 2
|34
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Fermin Lopez.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Giulian Biancone, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC