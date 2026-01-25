Barcelona - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Oviedo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 49 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Marc Casado, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Robert Lewandowski.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo