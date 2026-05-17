Barcelona - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Betis este domingo a las 21:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 91 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 80
| 36
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 36
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
REAL BETIS: Pau Lopez; Valentin Gomez, Natan, Hector Bellerin, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Sergi Altimira, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|05/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-1
| Betis
|07/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Barcelona
|21/01/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-4
| Barcelona
|16/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 5-0
| Betis
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis