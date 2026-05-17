Barcelona - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Betis este domingo a las 21:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 91 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

REAL BETIS: Pau Lopez; Valentin Gomez, Natan, Hector Bellerin, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Sergi Altimira, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis 07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona 21/01/2024 LaLiga Betis 2-4 Barcelona 16/09/2023 LaLiga Barcelona 5-0 Betis

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta

-Últimos Resultados del Betis.