Barcelona - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Barcelona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 16:15
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Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Betis este domingo a las 21:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 91 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 91 36
2 Champions Real Madrid 80 36
3 Champions Villarreal 69 36
4 Champions Atlético 66 36
5 Champions Betis 57 36
6 Europa League Celta 50 36
7 Conference League Getafe 48 36
18 Descenso Mallorca 39 36
19 Descenso Levante 39 36
20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
REAL BETIS: Pau Lopez; Valentin Gomez, Natan, Hector Bellerin, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Sergi Altimira, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis
07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona
21/01/2024 LaLiga Betis 2-4 Barcelona
16/09/2023 LaLiga Barcelona 5-0 Betis

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona
10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid
02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona
25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche
09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis

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