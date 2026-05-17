Barcelona - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Betis este domingo a las 21:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 91 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Raphinha, Fermin Lopez, Gavi, Robert Lewandowski.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Natan, Valentin Gomez, Hector Bellerin, Junior Firpo; Antony, Nelson Deossa, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis 07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona 21/01/2024 LaLiga Betis 2-4 Barcelona 16/09/2023 LaLiga Barcelona 5-0 Betis

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta

-Últimos Resultados del Betis.