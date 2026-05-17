Barcelona - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 17 mayo 2026 20:33
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Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Betis este domingo a las 21:15, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 91 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Raphinha, Fermin Lopez, Gavi, Robert Lewandowski.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Natan, Valentin Gomez, Hector Bellerin, Junior Firpo; Antony, Nelson Deossa, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso, Alvaro Fidalgo, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona
05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis
07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona
21/01/2024 LaLiga Betis 2-4 Barcelona
16/09/2023 LaLiga Barcelona 5-0 Betis

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona
10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid
02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona
25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche
09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis

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