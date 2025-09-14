Barcelona - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

El Barcelona, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadi Johan Cruyff ante el Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 4 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 11 Permanencia Valencia 4 3 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Girona 1 4 20 Descenso Levante 0 3

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Luis Rioja, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Largie Ramazani, Javier Guerra, Baptiste Santamaria, Diego Lopez, Arnaut Danjuma.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/01/2025 LaLiga Barcelona 7-1 Valencia 17/08/2024 LaLiga Valencia 1-2 Barcelona 29/04/2024 LaLiga Barcelona 4-2 Valencia 16/12/2023 LaLiga Valencia 1-1 Barcelona 05/03/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal

-Últimos Resultados del Valencia.