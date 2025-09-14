Barcelona - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 14 de septiembre de 2025.
El Barcelona, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadi Johan Cruyff ante el Valencia este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el undécimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|3
| Champions
| Getafe
| 9
| 4
|4
| Champions
| Villarreal
| 7
| 4
|5
| Europa League
| Barcelona
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Espanyol
| 7
| 3
|11
| Permanencia
| Valencia
| 4
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford, Ferran Torres.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Luis Rioja, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Largie Ramazani, Javier Guerra, Baptiste Santamaria, Diego Lopez, Arnaut Danjuma.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 7-1
| Valencia
|17/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Barcelona
|29/04/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-2
| Valencia
|16/12/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Barcelona
|05/03/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao