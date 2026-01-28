Bayer Leverkusen - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Bayer Leverkusen - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El Bayer Leverkusen, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el BayArena ante el Villareal este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Olympiacos, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 35o lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Ajax, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BAYER LEVERKUSEN: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Loic Bade; Lucas Vazquez, Equi Fernandez, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Malik Tillman, Ibrahim Maza, Patrik Schick.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Thomas Partey, Alassane Diatta; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.
-Últimos Resultados del Bayer Leverkusen.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Olympiacos
| 2-0
| Bayer Leverkusen
|10/12/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-2
| Newcastle United
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
|05/11/2025
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Bayer Leverkusen
|21/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-7
| Paris Saint-Germain
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal