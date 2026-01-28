Bayer Leverkusen - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Bayer Leverkusen - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

El Bayer Leverkusen, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el BayArena ante el Villareal este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Olympiacos, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el 35o lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Ajax, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BAYER LEVERKUSEN: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Loic Bade; Lucas Vazquez, Equi Fernandez, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Malik Tillman, Ibrahim Maza, Patrik Schick.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Thomas Partey, Alassane Diatta; Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.

-Últimos Resultados del Bayer Leverkusen.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2026 Champions Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen 10/12/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United 25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen 05/11/2025 Champions Benfica 0-1 Bayer Leverkusen 21/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain

-Últimos Resultados del Villareal.