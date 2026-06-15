Bélgica - Egipto, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Bélgica - Egipto: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

Las selecciones de Bélgica y Egipto debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Lumen Field de Seattle, en EE. UU. este lunes a las 21:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Bélgica 0 0 2 Clasificado Egipto 0 0 3 Tercero ¿? Irán 0 0 4 Eliminado Nueva Zelanda 0 0

-Onces iniciales probables.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Arthur Theate, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere.

EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh; Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Mohamed Salah, Emam Ashour, Trezeguet, Omar Marmoush.