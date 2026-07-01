Bélgica - Senegal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Bélgica - Senegal: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Bélgica - Senegal: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 17:02
Seguir en

Madrid, 1 de julio de 2026.

La selección de Bélgica se enfrenta en Dieciseisavos de final a Senegal este miércoles a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Lumen Field de Seattle, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Amadou Onana, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Romelu Lukaku.
SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mane.

-Últimos Resultados de Bélgica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-5 Belgium
21/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 0-0 Iran
15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt

-Últimos Resultados de Senegal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/06/2026 World Cup Grp. I Senegal 5-0 Iraq
23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal
16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

Contador

Contenido patrocinado