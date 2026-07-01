Bélgica - Senegal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Bélgica - Senegal: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de julio de 2026.
La selección de Bélgica se enfrenta en Dieciseisavos de final a Senegal este miércoles a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Lumen Field de Seattle, en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Amadou Onana, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Romelu Lukaku.
SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mane.
-Últimos Resultados de Bélgica.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. G
| New Zealand
| 1-5
| Belgium
|21/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 0-0
| Iran
|15/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 1-1
| Egypt
-Últimos Resultados de Senegal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Senegal
| 5-0
| Iraq
|23/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 3-2
| Senegal
|16/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-1
| Senegal