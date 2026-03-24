Belinda Bencic - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 24 marzo 2026 23:01
Seguir en

Madrid, 24 de marzo de 2026.

La tenista Suiza - Suiza Belinda Bencic(12) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles a las 00:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2025 China Open (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Coco Gauff
28/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Belinda Bencic 0-2 (4-6, 2-6) Coco Gauff
12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Coco Gauff 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Belinda Bencic
19/01/2025 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) Belinda Bencic
05/08/2023 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 0-2 (1-6, 2-6) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Belinda Bencic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Amanda Anisimova 0-2 (2-6, 2-6) Belinda Bencic
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Diana Shnaider 0-2 (3-6, 3-6) Belinda Bencic
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 2-6) Belinda Bencic
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-6) Belinda Bencic
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 0-2 (2-6, 3-6) Belinda Bencic

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Coco Gauff
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Alycia Parks 1-2 (6-3, 0-6, 1-6) Coco Gauff
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elisabetta Cocciaretto 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Coco Gauff
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 0-1 (2-6, 0-2) Alexandra Eala
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 7-6) Kamilla Rakhimova

Contador

