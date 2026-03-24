Belinda Bencic - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Belinda Bencic - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de marzo de 2026.
La tenista Suiza - Suiza Belinda Bencic(12) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles a las 00:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2025
| China Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|28/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Coco Gauff
|12/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Belinda Bencic
|19/01/2025
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-1)
| Belinda Bencic
|05/08/2023
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Belinda Bencic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Amanda Anisimova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Belinda Bencic
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Belinda Bencic
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Belinda Bencic
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Belinda Bencic
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Belinda Bencic
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Coco Gauff
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (6-3, 0-6, 1-6)
| Coco Gauff
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Alexandra Eala
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kamilla Rakhimova