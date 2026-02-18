Belinda Bencic - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Belinda Bencic - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Belinda Bencic - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 12:04
Madrid, 18 de febrero de 2026.

La tenista Suiza, suiza Belinda Bencic(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este miércoles a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2025 Miami Open (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Belinda Bencic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 0-0 () Sara Bejlek
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (6-3, 0-6, 6-4) Belinda Bencic
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 0-2 (0-6, 5-7) Belinda Bencic
11/01/2026 United Cup, Final Stage (Final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Belinda Bencic

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-1 (4-6, 0-0) Elina Svitolina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-4, 6-3) Elina Svitolina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (1-6, 4-6) Elina Svitolina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina

