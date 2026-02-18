Belinda Bencic - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Belinda Bencic - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de febrero de 2026.
La tenista Suiza, suiza Belinda Bencic(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este miércoles a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2025
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Belinda Bencic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-0 ()
| Sara Bejlek
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-4)
| Belinda Bencic
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Belinda Bencic
|11/01/2026
| United Cup, Final Stage (Final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Belinda Bencic
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-1 (4-6, 0-0)
| Elina Svitolina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elina Svitolina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elina Svitolina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina