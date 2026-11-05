Ben Shelton - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ben Shelton - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista francés Arthur Rinderknech(68) este jueves no antes de las 12:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2025
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Jerome Kym
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Arthur Gea
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Daniel Altmaier
Últimos Resultados de Arthur Rinderknech
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Arthur Rinderknech
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-1 (3-6, 7-6, 2-0)
| Francisco Cerundolo
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Jerome Kym
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|18/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Liam Draxl
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Arthur Rinderknech