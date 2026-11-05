Ben Shelton - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ben Shelton - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Paris Masters
Ben Shelton - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 5 noviembre 2026 11:30
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Madrid, 5 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista francés Arthur Rinderknech(68) este jueves no antes de las 12:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2025 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 2-0 (7-6, 7-6) Ben Shelton

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Ben Shelton 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Jerome Kym
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier

Últimos Resultados de Arthur Rinderknech

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (4-6, 1-6) Arthur Rinderknech
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Rinderknech 1-1 (3-6, 7-6, 2-0) Francisco Cerundolo
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Jerome Kym 2-0 (7-6, 6-4) Arthur Rinderknech
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Arthur Rinderknech
18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Liam Draxl 2-0 (6-2, 7-5) Arthur Rinderknech
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