Ben Shelton - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Ben Shelton - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(10) se enfrenta en Final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(31) este viernes no antes de las 02:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/08/2025
| Canadian Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (7-6, 2-6, 6-7)
| Ben Shelton
|12/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Ben Shelton
|14/01/2025
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (7-6, 7-5, 7-5)
| Brandon Nakashima
|01/08/2024
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Ben Shelton
|05/04/2024
| US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Learner Tien
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Ben Shelton
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ben Shelton
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ben Shelton
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Ben Shelton
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Brandon Nakashima
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Brandon Nakashima
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Brandon Nakashima
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (4-6, 6-2, 7-5)
| Titouan Droguet
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Daniel Altmaier