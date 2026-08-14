Ben Shelton - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Ben Shelton - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Final de National Bank Open
Ben Shelton - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 14 agosto 2026 1:02
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Madrid, 14 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(10) se enfrenta en Final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(31) este viernes no antes de las 02:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/08/2025 Canadian Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) Ben Shelton
12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (6-7, 1-6) Ben Shelton
14/01/2025 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-0 (7-6, 7-5, 7-5) Brandon Nakashima
01/08/2024 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 0-2 (6-7, 6-7) Ben Shelton
05/04/2024 US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 7-6) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Learner Tien 0-2 (2-6, 3-6) Ben Shelton
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 0-2 (3-6, 1-6) Ben Shelton
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (3-6, 6-7) Ben Shelton
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 0-2 (3-6, 2-6) Ben Shelton
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jenson Brooksby 0-2 (3-6, 5-7) Ben Shelton

Últimos Resultados de Brandon Nakashima

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Rafael Jodar 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Luciano Darderi 0-2 (2-6, 3-6) Brandon Nakashima
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Brandon Nakashima
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) Titouan Droguet
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-2, 6-1) Daniel Altmaier

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