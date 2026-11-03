Ben Shelton - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista británico Cameron Norrie(45) este martes no antes de las 19:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Jerome Kym
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Arthur Gea
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Daniel Altmaier
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (5-6, 6-4, 6-3)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Cameron Norrie
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Matteo Arnaldi
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Francisco Cerundolo
|20/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Cameron Norrie
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (3-6, 6-3, 4-6)
| Dalibor Svrcina