Ben Shelton - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista británico Cameron Norrie(45) este martes no antes de las 19:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Ben Shelton 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Jerome Kym 27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic 11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier 19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton

Últimos Resultados de Cameron Norrie