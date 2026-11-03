Ben Shelton - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 noviembre 2026 19:44
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista británico Cameron Norrie(45) este martes no antes de las 19:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Ben Shelton 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Jerome Kym
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton

Últimos Resultados de Cameron Norrie

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Matteo Arnaldi
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Daniil Medvedev
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-1) Francisco Cerundolo
20/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Benjamin Bonzi 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Cameron Norrie
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) Dalibor Svrcina

Ben Shelton rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Ben Shelton rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Cameron Norrie servirá primero.

Inicio del segundo set. Cameron Norrie servirá primero.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Cameron Norrie convierte el punto de juego y ahora está 3-5 por detrás.

Cameron Norrie convierte el punto de juego y ahora está 3-5 por detrás.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 5-2.

Cameron Norrie convierte el punto de juego y ahora está 2-4 por detrás.

Cameron Norrie convierte el punto de juego y ahora está 2-4 por detrás.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Ben Shelton rompe el servicio de Cameron Norrie y se pone 3-1 por delante.

Ben Shelton rompe el servicio de Cameron Norrie y se pone 3-1 por delante.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Ben Shelton se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Cameron Norrie gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Cameron Norrie gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Ben Shelton gana el primer juego y domina 1-0

Ben Shelton gana el primer juego y domina 1-0

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