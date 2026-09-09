Ben Shelton - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open ATP
Ben Shelton - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 1:30
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open ATP al tenista español Carlos Alcaraz(3) este miércoles no antes de las 02:30.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) Stefanos Tsitsipas
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4) Denis Shapovalov
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ben Shelton 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2) Tallon Griekspoor
17/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 0-2 (4-6, 4-6) Jaime Faria

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Yibing Wu 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) Carlos Alcaraz
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaime Faria 1-3 (6-4, 0-6, 3-6, 2-6) Carlos Alcaraz
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roman Safiullin 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) Carlos Alcaraz
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 0-0 () Tomas Machac

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