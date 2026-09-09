Ben Shelton - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Ben Shelton - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open ATP al tenista español Carlos Alcaraz(3) este miércoles no antes de las 02:30.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-2, 6-3, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4)
| Denis Shapovalov
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (1-6, 6-1, 7-6, 6-2)
| Tallon Griekspoor
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jaime Faria
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Yibing Wu
| 0-3 (3-6, 4-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaime Faria
| 1-3 (6-4, 0-6, 3-6, 2-6)
| Carlos Alcaraz
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Safiullin
| 0-3 (4-6, 4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 0-0 ()
| Tomas Machac