Ben Shelton - Dino Prizmic, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Ben Shelton - Dino Prizmic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 11:34
Seguir en

Madrid, 24 de abril de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista croata Dino Prizmic(87) este viernes a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

19/04/2026 BMW Open (Final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 5-7) Ben Shelton
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alex Molcan 0-2 (3-6, 4-6) Ben Shelton
17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Ben Shelton
15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (4-6, 6-7) Ben Shelton
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Emilio Nava 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Dino Prizmic.

22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Dino Prizmic 2-0 (6-3, 6-4) Matteo Berrettini
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Dino Prizmic 2-0 (6-3, 6-2) Zsombor Piros
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Dino Prizmic 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Christopher O'Connell
12/04/2026 Monza (Final) Raphael Collignon 2-0 (7-6, 6-3) Dino Prizmic
11/04/2026 Monza (Semifinal) Mattia Bellucci 0-2 (6-7, 4-6) Dino Prizmic

Contador

