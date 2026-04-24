Ben Shelton - Dino Prizmic, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Ben Shelton - Dino Prizmic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista croata Dino Prizmic(87) este viernes a las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/04/2026
| BMW Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Ben Shelton
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alex Molcan
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
|15/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Ben Shelton
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Emilio Nava
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Dino Prizmic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Dino Prizmic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Matteo Berrettini
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Dino Prizmic
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zsombor Piros
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Dino Prizmic
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Christopher O'Connell
|12/04/2026
| Monza (Final)
| Raphael Collignon
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Dino Prizmic
|11/04/2026
| Monza (Semifinal)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Dino Prizmic