Ben Shelton - Ethan Quinn, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Ben Shelton - Ethan Quinn: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Halle Open
Ben Shelton - Ethan Quinn: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 18 junio 2026 13:15
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Madrid, 18 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Ethan Quinn(66) este jueves no antes de las 13:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-3) Lorenzo Sonego
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Jiri Lehecka
13/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Sho Shimabukuro
12/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Ethan Quinn.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) Ethan Quinn
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ethan Quinn 0-3 (4-6, 6-7, 6-7) Francisco Comesana
17/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-3) Ethan Quinn
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Ethan Quinn 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Pablo Llamas Ruiz
02/05/2026 Aix en Provence (Semifinal) Ethan Quinn 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Alejandro Tabilo

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