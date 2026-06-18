Ben Shelton - Ethan Quinn, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Ben Shelton - Ethan Quinn: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Ethan Quinn(66) este jueves no antes de las 13:00.
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-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Lorenzo Sonego
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Jiri Lehecka
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Sho Shimabukuro
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Marcos Giron
-Últimos Resultados de Ethan Quinn.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-1, 4-6, 4-6)
| Ethan Quinn
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ethan Quinn
| 0-3 (4-6, 6-7, 6-7)
| Francisco Comesana
|17/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Ethan Quinn
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Ethan Quinn
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|02/05/2026
| Aix en Provence (Semifinal)
| Ethan Quinn
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Alejandro Tabilo