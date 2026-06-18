Ben Shelton - Ethan Quinn, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Ben Shelton - Ethan Quinn: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Ethan Quinn(66) este jueves no antes de las 13:00.

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-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-3) Lorenzo Sonego 14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz 13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Jiri Lehecka 13/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Sho Shimabukuro 12/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Ethan Quinn.