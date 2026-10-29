Ben Shelton - Jerome Kym, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Ben Shelton - Jerome Kym: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Swiss Indoors Basel
Ben Shelton - Jerome Kym: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 18:31
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista suizo Jerome Kym(222) este jueves no antes de las 19:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton
18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-4) Ben Shelton

Últimos Resultados de Jerome Kym

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Jerome Kym 2-0 (7-6, 6-4) Arthur Rinderknech
17/10/2026 Roanne (Semifinal) Jerome Kym 0-2 (6-7, 6-7) Mika Brunold
16/10/2026 Roanne (Cuartos de final) Jerome Kym 0-0 () Dominic Stephan Stricker
15/10/2026 Roanne (Octavos de final) Jerome Kym 2-0 (6-1, 6-3) Ugo Blanchet
14/10/2026 Roanne (Dieciseisavos de final) Clement Chidekh 0-2 (6-7, 6-7) Jerome Kym
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