Ben Shelton - Jerome Kym, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Ben Shelton - Jerome Kym: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista suizo Jerome Kym(222) este jueves no antes de las 19:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Arthur Gea
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Daniel Altmaier
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (5-6, 6-4, 6-3)
| Ben Shelton
|18/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Jerome Kym
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Jerome Kym
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|17/10/2026
| Roanne (Semifinal)
| Jerome Kym
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mika Brunold
|16/10/2026
| Roanne (Cuartos de final)
| Jerome Kym
| 0-0 ()
| Dominic Stephan Stricker
|15/10/2026
| Roanne (Octavos de final)
| Jerome Kym
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Ugo Blanchet
|14/10/2026
| Roanne (Dieciseisavos de final)
| Clement Chidekh
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jerome Kym