Ben Shelton - Jerome Kym, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Ben Shelton - Jerome Kym: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista suizo Jerome Kym(222) este jueves no antes de las 19:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic 11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Daniel Altmaier 19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jakub Mensik 2-0 (5-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton 18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-4) Ben Shelton

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