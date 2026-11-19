Ben Shelton - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista español Rafael Jodar(10) este jueves no antes de las 14:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Luca Van Assche
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Arthur Fils
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Rafael Jodar
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-6, 2-6, 7-6)
| Rafael Jodar