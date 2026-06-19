Ben Shelton - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Ben Shelton - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open
Ben Shelton - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 junio 2026 10:30
Seguir en

Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este viernes no antes de las 11:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
07/08/2025 Canadian Open (Semifinal) Ben Shelton 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Fritz
12/03/2023 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) Ethan Quinn
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (7-5, 6-3) Lorenzo Sonego
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Jiri Lehecka
13/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Sho Shimabukuro

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 4-6) Taylor Fritz
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Mattia Bellucci 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Taylor Fritz

Contador

Contenido patrocinado