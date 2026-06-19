Ben Shelton - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Ben Shelton - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este viernes no antes de las 11:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|07/08/2025
| Canadian Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Taylor Fritz
|12/03/2023
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-4)
| Ethan Quinn
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Lorenzo Sonego
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Jiri Lehecka
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Sho Shimabukuro
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Taylor Fritz
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Mattia Bellucci
| 1-2 (7-5, 5-7, 5-7)
| Taylor Fritz