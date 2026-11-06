Ben Shelton - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ben Shelton - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Paris Masters
Ben Shelton - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 13:01
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Madrid, 6 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Tommy Paul(14) este viernes no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2024 Dallas Open (Semifinal) Ben Shelton 0-2 (2-6, 4-6) Tommy Paul
20/10/2023 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Tommy Paul 0-2 (6-7, 3-6) Ben Shelton
03/09/2023 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 1-3 (4-6, 3-6, 6-4, 4-6) Ben Shelton
25/01/2023 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 1-3 (6-7, 3-6, 7-5, 4-6) Tommy Paul

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Ben Shelton 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Jerome Kym
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Aleksandar Kovacevic
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-6, 6-4) Quentin Halys
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1) Daniel Merida Aguilar
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-4) Holger Rune
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1) Luciano Darderi
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