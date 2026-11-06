Ben Shelton - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ben Shelton - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Tommy Paul(14) este viernes no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2024
| Dallas Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Tommy Paul
|20/10/2023
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Ben Shelton
|03/09/2023
| US Open ATP (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 1-3 (4-6, 3-6, 6-4, 4-6)
| Ben Shelton
|25/01/2023
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-3 (6-7, 3-6, 7-5, 4-6)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Jerome Kym
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Aleksandar Kovacevic
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Arthur Gea
Últimos Resultados de Tommy Paul
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Quentin Halys
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Daniel Merida Aguilar
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Holger Rune
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Luciano Darderi