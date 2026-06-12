Benjamin Bonzi - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Benjamin Bonzi - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.

El tenista Francés Benjamin Bonzi(99) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este viernes a las 13:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/02/2023 Open 13 Provence (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 2-0 (6-2, 6-4) Alex de Minaur 21/01/2023 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Benjamin Bonzi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Benjamin Bonzi 08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Benjamin Bonzi 2-0 (6-4, 6-4) Mees Rottgering 07/06/2026 Libema Open, Qualification (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 2-1 (6-7, 6-2, 7-5) Bernard Tomic 06/06/2026 Libema Open, Qualification (Octavos de final) Benjamin Bonzi 2-0 (6-2, 7-6) Marc Polmans 24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.