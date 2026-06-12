Benjamin Bonzi - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Benjamin Bonzi - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
El tenista Francés Benjamin Bonzi(99) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este viernes a las 13:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2023
| Open 13 Provence (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alex de Minaur
|21/01/2023
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-3 (6-7, 2-6, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Benjamin Bonzi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Benjamin Bonzi
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Mees Rottgering
|07/06/2026
| Libema Open, Qualification (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-1 (6-7, 6-2, 7-5)
| Bernard Tomic
|06/06/2026
| Libema Open, Qualification (Octavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Marc Polmans
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Alex de Minaur
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6)
| Jakub Mensik
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alexander Blockx
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
| Toby Samuel
|22/05/2026
| Hamburg European Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-2, 3-6, 3-6)
| Tommy Paul