Benjamin Bonzi - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Benjamin Bonzi - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open
Benjamin Bonzi - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 12 junio 2026 12:31
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Madrid, 12 de junio de 2026.

El tenista Francés Benjamin Bonzi(99) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este viernes a las 13:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2023 Open 13 Provence (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 2-0 (6-2, 6-4) Alex de Minaur
21/01/2023 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Benjamin Bonzi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Benjamin Bonzi
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Benjamin Bonzi 2-0 (6-4, 6-4) Mees Rottgering
07/06/2026 Libema Open, Qualification (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 2-1 (6-7, 6-2, 7-5) Bernard Tomic
06/06/2026 Libema Open, Qualification (Octavos de final) Benjamin Bonzi 2-0 (6-2, 7-6) Marc Polmans
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Martin Damm 0-2 (6-7, 5-7) Alex de Minaur
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6) Jakub Mensik
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alexander Blockx
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) Toby Samuel
22/05/2026 Hamburg European Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) Tommy Paul

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