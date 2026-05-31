Benoit Geldof - Thilo Behrmann, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Benoit Geldof - Thilo Behrmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys
Benoit Geldof - Thilo Behrmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 14:33
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista Francés Benoit Geldof(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista austriaco Thilo Behrmann(0) este domingo a las 15:30.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Benoit Geldof.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador

-Últimos Resultados de Thilo Behrmann.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Ziga Sesko 2-0 (6-2, 6-4) Thilo Behrmann
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Damir Zhalgasbay 0-2 (3-6, 6-7) Thilo Behrmann
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ymerali Ibraimi 0-2 (1-6, 4-6) Thilo Behrmann
31/08/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Thilo Behrmann 0-1 (3-6, 0-0) Oskari Paldanius
05/07/2025 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Thilo Behrmann 0-2 (3-6, 4-6) Thijs Boogaard

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