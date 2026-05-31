Benoit Geldof - Thilo Behrmann, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Benoit Geldof - Thilo Behrmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
El tenista Francés Benoit Geldof(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista austriaco Thilo Behrmann(0) este domingo a las 15:30.
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-Últimos Resultados de Benoit Geldof.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
-Últimos Resultados de Thilo Behrmann.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Ziga Sesko
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Thilo Behrmann
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Damir Zhalgasbay
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Thilo Behrmann
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Ymerali Ibraimi
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Thilo Behrmann
|31/08/2025
| US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Thilo Behrmann
| 0-1 (3-6, 0-0)
| Oskari Paldanius
|05/07/2025
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Thilo Behrmann
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Thijs Boogaard