Borussia Dortmund - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 20:03
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

El Borussia Dortmund se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Villareal este martes a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Signal Iduna Park

Onces iniciales confirmados


BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Daniel Svensson; Julian Ryerson, Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Maximilian Beier, Konstantinos Karetsas, Felix Nmecha, Serhou Guirassy.

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Nathan Saliba, Santi Comesana; Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions League Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Últimos Resultados de Borussia Dortmund

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/02/2026 Champions Atalanta 4-1 Borussia Dortmund
17/02/2026 Champions Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
28/01/2026 Champions Borussia Dortmund 0-2 Inter
20/01/2026 Champions Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund
10/12/2025 Champions Borussia Dortmund 2-2 Bodoe/Glimt

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético

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