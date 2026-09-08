Borussia Dortmund - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Borussia Dortmund - Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de septiembre de 2026.
El Borussia Dortmund se enfrenta en Fase de Grupos (I) al Villareal este martes a las 21:00, partido perteneciente a la primera jornada de Champions en el Signal Iduna Park
Onces iniciales confirmados
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Daniel Svensson; Julian Ryerson, Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Maximilian Beier, Konstantinos Karetsas, Felix Nmecha, Serhou Guirassy.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Nathan Saliba, Santi Comesana; Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions League
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
Últimos Resultados de Borussia Dortmund
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/02/2026
| Champions
| Atalanta
| 4-1
| Borussia Dortmund
|17/02/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-0
| Atalanta
|28/01/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 0-2
| Inter
|20/01/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 2-0
| Borussia Dortmund
|10/12/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-2
| Bodoe/Glimt
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético