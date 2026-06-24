Bosnia y Herzegovina - Qatar, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Bosnia y Herzegovina - Qatar: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Bosnia y Herzegovina, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lumen Field de Seattle, en EE. UU. ante Qatar este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Suiza, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Qatar ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 6 - 0 cosechada contra Canadá, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Canadá 4 2 2 Clasificado Suiza 4 2 3 Tercero ¿? Bosnia y Herzegovina 1 2 4 Eliminado Qatar 1 2

-Onces iniciales probables.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Dennis Hadzikadunic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.

QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Sultan Al Brake; Jassem Gaber, Karim Boudiaf, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina

-Últimos Resultados de Qatar.