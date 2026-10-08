Botic van de Zandschulp - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Botic van de Zandschulp - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.

El tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Daniel Merida Aguilar(44) este jueves no antes de las 11:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Francisco Cerundolo 29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Jie Cui 28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Valentin Royer 25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-0 (6-4, 7-5) Botic van de Zandschulp 18/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Botic van de Zandschulp 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) Johan Alexander Rodriguez

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