Botic van de Zandschulp - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Botic van de Zandschulp - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de octubre de 2026.
El tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Daniel Merida Aguilar(44) este jueves no antes de las 11:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jie Cui
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Valentin Royer
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|18/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-5)
| Johan Alexander Rodriguez
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (7-5, 3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
| Marton Fucsovics
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar