Botic van de Zandschulp - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Botic van de Zandschulp - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters
Botic van de Zandschulp - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 8 octubre 2026 10:02
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Madrid, 8 de octubre de 2026.

El tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Daniel Merida Aguilar(44) este jueves no antes de las 11:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Francisco Cerundolo
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Jie Cui
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Valentin Royer
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-0 (6-4, 7-5) Botic van de Zandschulp
18/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Botic van de Zandschulp 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) Johan Alexander Rodriguez

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) Daniel Merida Aguilar
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) Andrey Rublev
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) Marton Fucsovics
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
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