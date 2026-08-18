Brandon Nakashima - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Brandon Nakashima - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Brandon Nakashima - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 18 agosto 2026 19:32
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Madrid, 18 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Brandon Nakashima(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista ruso Daniil Medvedev(7) este martes no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/01/2026 Brisbane International (Final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 7-6) Brandon Nakashima
29/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Brandon Nakashima
11/03/2023 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-3) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Brandon Nakashima

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-2, 7-5) Aleksandar Kovacevic
14/08/2026 National Bank Open (Final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 7-6) Brandon Nakashima
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Rafael Jodar 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Luciano Darderi 0-2 (2-6, 3-6) Brandon Nakashima
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 5-7) Daniil Medvedev
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (3-6, 6-7) Botic van de Zandschulp
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (7-6, 7-6, 7-5) Daniil Medvedev
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Daniil Medvedev

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