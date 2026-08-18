Brandon Nakashima - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Brandon Nakashima - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Brandon Nakashima(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista ruso Daniil Medvedev(7) este martes no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/01/2026
| Brisbane International (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Brandon Nakashima
|29/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Brandon Nakashima
|11/03/2023
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Brandon Nakashima
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Aleksandar Kovacevic
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Brandon Nakashima
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Brandon Nakashima
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Botic van de Zandschulp
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-0 (7-6, 7-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marin Cilic
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Daniil Medvedev