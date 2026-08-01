Brandon Nakashima - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Brandon Nakashima - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open
Brandon Nakashima - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 1 agosto 2026 23:31
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Madrid, 1 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Brandon Nakashima(33) se enfrenta en Semifinal del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(10) este domingo no antes de las 00:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Brandon Nakashima
14/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Brandon Nakashima

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) Jakub Mensik
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-4) Tomas Etcheverry
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Brandon Nakashima 3-0 (6-3, 7-6, 7-5) Jack Pinnington Jones

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Alex Michelsen
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Kamil Majchrzak
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Zizou Bergs
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Taylor Fritz 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) Alexander Bublik

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