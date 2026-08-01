Brandon Nakashima - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Brandon Nakashima - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Brandon Nakashima(33) se enfrenta en Semifinal del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(10) este domingo no antes de las 00:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Brandon Nakashima
|14/08/2024
| Western & Southern Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Brandon Nakashima
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-4)
| Jakub Mensik
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Brandon Nakashima
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-5)
| Jack Pinnington Jones
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Alex Michelsen
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamil Majchrzak
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Zizou Bergs
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-3 (4-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)
| Alexander Bublik