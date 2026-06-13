Brasil - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brasil - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de junio de 2026.
Las selecciones de Brasil y Marruecos debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el MetLife Stadium este domingo a las 00:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Brasil
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Haití
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Marruecos
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Escocia
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Matheus Cunha.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Ismael Saibari.