Brasil - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brasil - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Brasil - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 junio 2026 19:00
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Madrid, 13 de junio de 2026.

Las selecciones de Brasil y Marruecos debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el MetLife Stadium este domingo a las 00:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Brasil 0 0
2 Clasificado Haití 0 0
3 Tercero ¿? Marruecos 0 0
4 Eliminado Escocia 0 0

-Onces iniciales probables.
BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Matheus Cunha.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Ismael Saibari.

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