Brasil - Noruega, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brasil - Noruega: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Brasil - Noruega: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 5 julio 2026 17:11
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La selección de Brasil se enfrenta en Octavos de final a Noruega este domingo a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Rayan, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, Matheus Cunha.
NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

-Últimos Resultados de Brasil.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan
25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil
20/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 3-0 Haiti
14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

-Últimos Resultados de Noruega.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/06/2026 World Cup Final Stage Ivory Coast 1-2 Norway
26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France
23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal
17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway

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