Brasil - Noruega, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brasil - Noruega: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La selección de Brasil se enfrenta en Octavos de final a Noruega este domingo a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Rayan, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, Matheus Cunha.
NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.
-Últimos Resultados de Brasil.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/06/2026
| World Cup Final Stage
| Brazil
| 2-1
| Japan
|25/06/2026
| World Cup Grp. C
| Scotland
| 0-3
| Brazil
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 3-0
| Haiti
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco
-Últimos Resultados de Noruega.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Ivory Coast
| 1-2
| Norway
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|23/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 3-2
| Senegal
|17/06/2026
| World Cup Grp. I
| Iraq
| 1-4
| Norway