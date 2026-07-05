Brasil - Noruega, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Brasil - Noruega: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La selección de Brasil se enfrenta en Octavos de final a Noruega este domingo a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife Stadium de Nueva York (East Rutherford), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Rayan, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, Matheus Cunha.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

-Últimos Resultados de Brasil.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan 25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil 20/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 3-0 Haiti 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

-Últimos Resultados de Noruega.