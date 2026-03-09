Cameron Norrie - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 18:01
Madrid, 9 de marzo de 2026.

El tenista Británico Cameron Norrie(29) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este lunes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/12/2023 United Cup, Group C (Round Robin) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Alex de Minaur
08/08/2023 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-5, 6-4) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-2, 6-3) Mackenzie McDonald
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Cameron Norrie
11/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Christopher O'Connell 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (6-7, 1-6) Cameron Norrie
05/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Nicolai Budkov Kjaer 0-2 (4-6, 4-6) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sebastian Korda 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Alex de Minaur
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Patrick Kypson 2-1 (6-1, 6-7, 7-6) Alex de Minaur
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-3) Ugo Humbert
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp

