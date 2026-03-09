Cameron Norrie - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Cameron Norrie - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
El tenista Británico Cameron Norrie(29) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este lunes a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/12/2023
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur
|08/08/2023
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Mackenzie McDonald
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Cameron Norrie
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Christopher O'Connell
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Cameron Norrie
|05/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Korda
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Patrick Kypson
| 2-1 (6-1, 6-7, 7-6)
| Alex de Minaur
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ugo Humbert
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp