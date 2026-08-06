Cameron Norrie - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Cameron Norrie - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de agosto de 2026.
El tenista Británico Cameron Norrie(39) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este jueves no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Alex de Minaur
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|29/12/2023
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur
|08/08/2023
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Cameron Norrie
Últimos Resultados de Cameron Norrie
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Cameron Norrie
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Cameron Norrie
|01/08/2026
| Los Cabos Open (Semifinal)
| Cameron Norrie
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Denis Shapovalov
|31/07/2026
| Los Cabos Open (Cuartos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Bernard Tomic
|30/07/2026
| Los Cabos Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| James Duckworth
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Cruz Hewitt
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli