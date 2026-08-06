Cameron Norrie - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Cameron Norrie - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open
Cameron Norrie - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 6 agosto 2026 21:41
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Madrid, 6 de agosto de 2026.

El tenista Británico Cameron Norrie(39) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este jueves no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Alex de Minaur
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
29/12/2023 United Cup, Group C (Round Robin) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Alex de Minaur
08/08/2023 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-5, 6-4) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Cameron Norrie

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ignacio Buse 0-2 (3-6, 3-6) Cameron Norrie
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (6-7, 4-6) Cameron Norrie
01/08/2026 Los Cabos Open (Semifinal) Cameron Norrie 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Denis Shapovalov
31/07/2026 Los Cabos Open (Cuartos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-1, 6-0) Bernard Tomic
30/07/2026 Los Cabos Open (Octavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) James Duckworth

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) James Duckworth 0-2 (2-6, 6-7) Alex de Minaur
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-2, 6-3) Cruz Hewitt
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Stefanos Tsitsipas
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli

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