Cameron Norrie - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Cameron Norrie - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.

El tenista Británico Cameron Norrie(39) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este jueves no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Alex de Minaur 09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur 29/12/2023 United Cup, Group C (Round Robin) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Alex de Minaur 08/08/2023 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-5, 6-4) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Cameron Norrie

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ignacio Buse 0-2 (3-6, 3-6) Cameron Norrie 04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (6-7, 4-6) Cameron Norrie 01/08/2026 Los Cabos Open (Semifinal) Cameron Norrie 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Denis Shapovalov 31/07/2026 Los Cabos Open (Cuartos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-1, 6-0) Bernard Tomic 30/07/2026 Los Cabos Open (Octavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) James Duckworth

Últimos Resultados de Alex de Minaur