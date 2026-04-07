Cameron Norrie - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Cameron Norrie - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de abril de 2026.
El tenista Británico Cameron Norrie(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este martes a las 16:20.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|29/12/2023
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur
|08/08/2023
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-4)
| Cameron Norrie
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Cameron Norrie
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alex de Minaur
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Korda
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Patrick Kypson
| 2-1 (6-1, 6-7, 7-6)
| Alex de Minaur
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime