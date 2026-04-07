Cameron Norrie - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Cameron Norrie - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de abril de 2026.

El tenista Británico Cameron Norrie(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este martes a las 16:20.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur 29/12/2023 United Cup, Group C (Round Robin) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Alex de Minaur 08/08/2023 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-5, 6-4) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) Miomir Kecmanovic 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alex Michelsen 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) Cameron Norrie 13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie 11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (4-6, 2-6) Cameron Norrie 09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.