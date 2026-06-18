Canadá 0 - 0 Qatar, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 18 de junio de 2026.

La selección de Canadá, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá ante Qatar este viernes a las 00:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Bosnia y Herzegovina, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Qatar ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Suiza, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismael Kone, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Jassem Gaber, Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

-Últimos Resultados de Canadá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina

-Últimos Resultados de Qatar.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

0:00 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 0:00 1' Canadá saca, y da comienzo el partido. 0:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 0:00 0' Bienvenidos a BC Place. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.