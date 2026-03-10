Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 marzo 2026 1:00
Seguir en

Madrid, 10 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Francés Arthur Rinderknech(28) este martes a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
31/08/2025 US Open ATP (Octavos de final) Arthur Rinderknech 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz
20/06/2025 HSBC Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-5, 6-4) Arthur Rinderknech
20/06/2023 Queen's Club Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-3) Grigor Dimitrov
21/02/2026 Qatar Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-1) Arthur Fils
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Andrey Rublev
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Karen Khachanov
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 7-5) Valentin Royer

-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-0 () Arthur Rinderknech
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-2, 6-4) Arthur Rinderknech
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Rinderknech 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) Jack Draper
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Arthur Rinderknech
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Arthur Rinderknech

