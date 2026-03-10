Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Francés Arthur Rinderknech(28) este martes a las 02:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|31/08/2025
| US Open ATP (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 0-3 (6-7, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|20/06/2025
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|20/06/2023
| Queen's Club Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-6)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|21/02/2026
| Qatar Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Arthur Fils
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Andrey Rublev
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Karen Khachanov
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Valentin Royer
-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-0 ()
| Arthur Rinderknech
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-4)
| Jack Draper
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Arthur Rinderknech
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech