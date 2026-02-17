Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open
Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 17 febrero 2026 16:56
Seguir en

Madrid, 17 de febrero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Francés Arthur Rinderknech(30) este martes a las 17:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/08/2025 US Open ATP (Octavos de final) Arthur Rinderknech 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz
20/06/2025 HSBC Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-5, 6-4) Arthur Rinderknech
20/06/2023 Queen's Club Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet

-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (7-5, 6-3) Arthur Rinderknech
08/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Arthur Rinderknech 2-0 (7-5, 7-6) Alex Molcan
07/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Arthur Rinderknech 2-0 (7-6, 7-6) Norbert Gombos
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 3-1 (6-3, 6-4, 6-7, 6-4) Arthur Rinderknech
06/01/2026 United Cup, Group C (Round Robin) Flavio Cobolli 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) Arthur Rinderknech

Contador

Contenido patrocinado