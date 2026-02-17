Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Open al tenista Francés Arthur Rinderknech(30) este martes a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/08/2025
| US Open ATP (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 0-3 (6-7, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|20/06/2025
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|20/06/2023
| Queen's Club Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-6)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
| Tommy Paul
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-1)
| Corentin Moutet
-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Arthur Rinderknech
|08/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Arthur Rinderknech
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Alex Molcan
|07/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Arthur Rinderknech
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Norbert Gombos
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 3-1 (6-3, 6-4, 6-7, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|06/01/2026
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (7-6, 6-7, 5-7)
| Arthur Rinderknech