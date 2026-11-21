Carlos Alcaraz - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de ATP Finals, Final Stage - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Semifinal del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista estadounidense Ben Shelton(4) este sábado no antes de las 14:30.
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Flavio Cobolli
|18/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Frances Tiafoe
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Rafael Jodar
|17/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Luca Van Assche
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton