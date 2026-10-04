Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Japan Open Tennis Championships
Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 5:02
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Madrid, 4 de octubre de 2026.

El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista canadiense Denis Shapovalov(50) este domingo no antes de las 06:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2025 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (2-6, 4-6) Carlos Alcaraz
02/06/2023 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) Denis Shapovalov

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-1) Matteo Arnaldi
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Alex Michelsen
26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) Carlos Alcaraz
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Denis Shapovalov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) Alejandro Tabilo
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (7-5, 6-1) Sho Shimabukuro
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Hubert Hurkacz 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Denis Shapovalov
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Adrian Mannarino 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Denis Shapovalov
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Vit Kopriva 0-2 (2-6, 3-6) Denis Shapovalov
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