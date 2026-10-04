Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista canadiense Denis Shapovalov(50) este domingo no antes de las 06:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2025
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|02/06/2023
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)
| Denis Shapovalov
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Matteo Arnaldi
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Alex Michelsen
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-3, 4-6, 13-11)
| Taylor Fritz
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Denis Shapovalov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (7-5, 3-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sho Shimabukuro
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Denis Shapovalov
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-2 (7-6, 3-6, 2-6)
| Denis Shapovalov
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Denis Shapovalov