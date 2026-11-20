Madrid, 20 de noviembre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Ivan Lendl Group al tenista italiano Flavio Cobolli(6) este viernes no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/05/2023
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-0, 6-2, 7-5)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Frances Tiafoe
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Frances Tiafoe
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-0 (2-5)
| Matteo Berrettini
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti