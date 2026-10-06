Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 6 octubre 2026 11:18
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Madrid, 6 de octubre de 2026.

El tenista Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista Jiri Lehecka(19) este martes no antes de las 11:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2025 US Open ATP (Cuartos de final) Jiri Lehecka 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) Carlos Alcaraz
22/06/2025 HSBC Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-5, 6-7, 6-2) Jiri Lehecka
20/02/2025 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) Jiri Lehecka
22/06/2023 Queen's Club Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-3) Jiri Lehecka

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-0 (7-6, 2-1) Denis Shapovalov
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-1) Matteo Arnaldi
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Alex Michelsen
26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Jiri Lehecka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-1, 6-1) Adolfo Vallejo
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Jiri Lehecka
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Zizou Bergs
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 7-5) Learner Tien

¡Break para Jiri Lehecka en el juego inicial del primer set!

¡Break para Jiri Lehecka en el juego inicial del primer set!

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