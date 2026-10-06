Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Madrid, 6 de octubre de 2026.
El tenista Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista Jiri Lehecka(19) este martes no antes de las 11:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2025
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-3 (4-6, 2-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|22/06/2025
| HSBC Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-2)
| Jiri Lehecka
|20/02/2025
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (3-6, 6-3, 4-6)
| Jiri Lehecka
|22/06/2023
| Queen's Club Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Jiri Lehecka
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-0 (7-6, 2-1)
| Denis Shapovalov
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Matteo Arnaldi
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Alex Michelsen
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-3, 4-6, 13-11)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Jiri Lehecka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Valentin Vacherot
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Adolfo Vallejo
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-5, 4-6, 4-6)
| Jiri Lehecka
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Zizou Bergs
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Learner Tien