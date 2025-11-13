Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Jimmy Connors

Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Grupo Jimmy Connors
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 19:31

Madrid, 13 de noviembre de 2025.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Jimmy Connors al tenista Italiano Lorenzo Musetti(9) este jueves a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/06/2025 Roland Garros ATP (Semifinal) Lorenzo Musetti 1-2 (6-4, 6-7, 0-6, 0-2) Carlos Alcaraz
16/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 7-6) Lorenzo Musetti
13/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters (Final) Lorenzo Musetti 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) Carlos Alcaraz
26/03/2024 Miami Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-3) Lorenzo Musetti
01/10/2023 China Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-2) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Cameron Norrie
18/10/2025 Six Kings Slam (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
16/10/2025 Six Kings Slam (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-2) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alex de Minaur
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
08/11/2025 Hellenic Championship (Final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Lorenzo Musetti
07/11/2025 Hellenic Championship (Semifinal) Sebastian Korda 1-2 (0-6, 7-5, 5-7) Lorenzo Musetti
06/11/2025 Hellenic Championship (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-2 (2-6, 4-6) Lorenzo Musetti

