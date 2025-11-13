Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Jimmy Connors

Madrid, 13 de noviembre de 2025.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Jimmy Connors al tenista Italiano Lorenzo Musetti(9) este jueves a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/06/2025
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Lorenzo Musetti
| 1-2 (6-4, 6-7, 0-6, 0-2)
| Carlos Alcaraz
|16/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Lorenzo Musetti
|13/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters (Final)
| Lorenzo Musetti
| 1-2 (6-3, 1-6, 0-6)
| Carlos Alcaraz
|26/03/2024
| Miami Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|01/10/2023
| China Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Cameron Norrie
|18/10/2025
| Six Kings Slam (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|16/10/2025
| Six Kings Slam (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alex de Minaur
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|08/11/2025
| Hellenic Championship (Final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Lorenzo Musetti
|07/11/2025
| Hellenic Championship (Semifinal)
| Sebastian Korda
| 1-2 (0-6, 7-5, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|06/11/2025
| Hellenic Championship (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti